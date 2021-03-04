Мэр Николаева Александр Сенкевич, который накануне предложил украинцам лечиться за свой счет от коронавируса в случае отказа от вакцинации, придумал лишение и для врачей. Об этом 4 марта сообщили в сюжете ТСН

Мэр города на Украине придумал наказание для отказавшихся от вакцинации © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Если человек пренебрегает собственным здоровьем — мне все равно. Но я не хотел бы, чтобы жители города, да и каждый украинец из собственных налогов платили за лечение тех, кто отрицает вакцинацию и не хочет этого делать», — заявил мэр.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последние сутки был зафиксирован скачок по числу больных — более 10 тысяч человек.

Текущий карантин продлен до апреля. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.

Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.