По его убеждению, нужно лишать медицинского страхования врачей, которые отказываются прививаться от коронавируса.
«Если человек пренебрегает собственным здоровьем — мне все равно. Но я не хотел бы, чтобы жители города, да и каждый украинец из собственных налогов платили за лечение тех, кто отрицает вакцинацию и не хочет этого делать», — заявил мэр.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последние сутки был зафиксирован скачок по числу больных — более 10 тысяч человек.
Текущий карантин продлен до апреля. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта.
Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.