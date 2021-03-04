Правые партии не обладают серьезным весом на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ доктор экономических наук Алексей Зубец

Снова «дело политологов»? Как украинская власть ведёт психологическую войну против оппозиции © скриншот видео Первый канал

«Интерес населения Западной Украины состоит не в том, чтобы бороться за власть в Харькове, а в том, чтобы ездить в Европу на заработки», — добавил Алексей Зубец.

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По данным опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» обогнала в парламентском рейтинге президентскую партию «Слуга народа», но уступила в лидерстве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

При этом экс-президент Украины Петр Порошенко отстает от украинского лидера Владимира Зеленского в рейтинге потенциальных избирателей на 1%.