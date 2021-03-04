Приход политика правого толка к власти на Украине невозможен, так как он никогда не получит общенациональной поддержки, в том числе и на западе страны.
«Интерес населения Западной Украины состоит не в том, чтобы бороться за власть в Харькове, а в том, чтобы ездить в Европу на заработки», — добавил Алексей Зубец.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
По данным опроса Киевского института социологических и маркетинговых исследований, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» обогнала в парламентском рейтинге президентскую партию «Слуга народа», но уступила в лидерстве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
При этом экс-президент Украины Петр Порошенко отстает от украинского лидера Владимира Зеленского в рейтинге потенциальных избирателей на 1%.