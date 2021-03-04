Украинская певица, бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова в очередной раз высказалась о своем уходе с программы «Сегодня вечером» Максима Галкина на Первом канале. Новый пост об этом артистка выложила в сториз Instagram 3 марта

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«Это ужасно, что вы это посмотрели, это… го*но. И ужасно, что существует такая журналистика. Я приходила на программу, которая называлась "Селфмейд вумен" (женщина, которая сделала себя сама. — Ред.), а не чтоб трусы мои стирали. Трусы свои я стираю сама и дома», — заявила Седокова.

Помимо Седоковой, на шоу в качестве героинь присутствовали еще артистки Ольга Бузова и Виктория Боня, о личной жизни каждой из них показали ролик.

Украинскую исполнительницу возмутило, что на программе показывают видео о ее «грязном белье», выставив женщиной легкого поведения. Поэтому Седокова покинула студию, невзирая на уговоры ведущего.

«А я не поняла реакцию. Показали вашу жизнь. На что вы конкретно обиделись? Они что-то придумали там? Это все равно что вспомнить что-то из своей жизни и обидеться на себя. Детский сад. Программа-то здесь при чем?» — задалась вопросом одна из подписчиц звезды.

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Анне Седоковой 38 лет, сейчас она замужем за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, это ее третий брак. От предыдущих отношений у певицы трое детей.