Судьи Конституционного суда Украины Александр Литвинов и Сергей Головатый поссорились из-за кресла отстраненного Александра Тупицкого. Об этом в четверг, 4 марта, сообщило агентство «Укринформ»

Инцидент произошел в КСУ 4 марта во время рассмотрения дела по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения».

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«Сергей Петрович, у нас что, изменилась схема рассадки в зале?» — спросил Литвинов.

«Я оставлю этот вопрос без ответа», — ответил Головатый.

«Займите тогда свое место», — продолжал Литвинов. На это Головатый не ответил.

«Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины», — настаивал Литвинов, однако Головатый продолжил вести заседание на месте Тупицкого.

Александр Тупицкий подозревается на Украине в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель. После скандального решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы Тупицкого резко критиковали в Офисе президента.

На время следствия он отстранен от должности.