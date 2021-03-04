Инцидент произошел в КСУ 4 марта во время рассмотрения дела по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения».
Головатый сел на место Тупицкого, что не понравилось Литвинову. Он попросил его сесть на свое место, но тот никак не отреагировал.
«Сергей Петрович, у нас что, изменилась схема рассадки в зале?» — спросил Литвинов.
«Я оставлю этот вопрос без ответа», — ответил Головатый.
«Займите тогда свое место», — продолжал Литвинов. На это Головатый не ответил.
«Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины», — настаивал Литвинов, однако Головатый продолжил вести заседание на месте Тупицкого.
Александр Тупицкий подозревается на Украине в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель. После скандального решения КСУ об отмене антикоррупционной реформы Тупицкого резко критиковали в Офисе президента.
На время следствия он отстранен от должности.