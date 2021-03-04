«Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращения за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией», — заявил он.
По словам Рубана, в Киеве фиксируют тяжелые и средней тяжести формы заболевания по причине позднего обращения за медицинской помощью.
Также он отметил, что на сегодняшний день реанимации Киева загружены почти на 60%. Показатели загрузки больниц — 30-40%.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последние сутки был зафиксирован скачок по числу больных — более 10 тысяч человек. В Киеве за сутки подтвердили еще 868 случая заболевания коронавирусом, умер 21 пациент.
Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.