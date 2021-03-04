Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на Украине наблюдается рост заболеваемости COVID-19, что свидетельствует о начале третьей волны эпидемии. Об этом 4 марта он заявил в интервью «Фокусу»

«Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тысяч заболевших ежедневно», — сказал он.

По словам премьера, правительству довольно сложно дается принятие решения об усилении карантинных мер.

Глава Минздрава признал, что Украину атакует коронавирус-мутант © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк

Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.