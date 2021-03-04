«Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тысяч заболевших ежедневно», — сказал он.
По словам премьера, правительству довольно сложно дается принятие решения об усилении карантинных мер.
На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последние сутки был зафиксирован скачок по числу больных — более 10 тысяч человек. В Киеве за сутки подтвердили еще 868 случая заболевания коронавирусом, умер 21 пациент.Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля.
Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта. Первым из чиновников привился министр здравоохранения Максим Степанов. Следом также привился президент Владимир Зеленский.