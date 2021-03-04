Министерство юстиции Украины открыл производство о взыскании имущества компании «Киевский судостроительный-судоремонтный завод», который является имущественным поручителем по обязательствам банка-банкрота «Финансы и Кредит». Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Национального банка Украины

Взаимоотчуждение или «Прагматизм» как форма равнодушия © Ruptly / РИА Новости | Ruptly / РИА Новости | Перейти в фотобанк

«Поскольку обязательства по кредитам не выполнены, НБУ обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. Суды удовлетворили иск НБУ. Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43 440,9 кв. м и движимом имуществе, являющемся собственностью ПАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод», — говорится в сообщении.

Залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 354,5 млн грн (около 850 млн рублей).

В апреле 2020 года Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу Жеваго на решение о взыскании с него 1,539 млрд гривен (около 4 млрд рублей) долга в качестве поручителя банка «Финансы и кредит».