В частности, производство открыл отдел принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы. Также отмечается, что завод и банк связаны с Жеваго. Завод является поручителем по обязательствам перед НБУ на общую сумму 4,2 млрд грн (около 10 млрд рублей).
«Поскольку обязательства по кредитам не выполнены, НБУ обратился в суд с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. Суды удовлетворили иск НБУ. Речь идет о нежилых зданиях общей площадью 43 440,9 кв. м и движимом имуществе, являющемся собственностью ПАО «Киевский судостроительный-судоремонтный завод», — говорится в сообщении.
Залоговая стоимость недвижимого имущества составляет 354,5 млн грн (около 850 млн рублей).
В апреле 2020 года Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационную жалобу Жеваго на решение о взыскании с него 1,539 млрд гривен (около 4 млрд рублей) долга в качестве поручителя банка «Финансы и кредит».