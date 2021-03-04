В частности, из списка исключили актера Федора Добронравова, итальянского певца Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано), российскую актрису, телеведущую и комика Екатерину Варнаву и российского исполнителя Василия Вакуленко (известного под псевдонимом Баста).
Все они были исключены согласно решению суда.
На данный момент в этом перечне находится 178 человек.
Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Большинство российских граждан вносятся в соответствующий список, поскольку не видят оснований для посещения Крыма через украинскую территорию и свободно высказываются о ситуации в Донбассе.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.