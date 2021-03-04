В Кремле озабочены обострением ситуации в Донбассе: обстрелы со стороны украинских военных происходят все чаще. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 4 марта

«Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения. Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или разных формирований, которые там у Украины имеются вблизи линии соприкосновения. Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности», — сказал Песков.

Не ради Украины. Зачем глава Евросовета отправился в Киев и на Донбасс © пресс-служба президента Украины

«Мы рассчитываем на то, что украинская сторона будет оставаться приверженной договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи главы украинского государства под минским комплексом мер», — сказал Песков.

Он добавил, что Кремль рассчитывает на коллег по «минской четверке», которые также будут использовать свое влияние, чтобы не дать ситуации перейти через «красную черту». Песков также подчеркнул, что Москва делает все возможное, чтобы гражданская война на Украине не возобновилась.