Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметит 8 Марта в семейном кругу. Об этом она сказала Vesti.ua 4 марта

Тимошенко заявила, что не хочет играть «ни в какие политические игры» вокруг этого праздника. «Истерия празднования». Почему украинские националисты ненавидят 8 Марта © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Моя семья будет праздновать, я буду поздравлять свою дочь, внучку и маму. Я хочу попросить мужчин, чтобы в этот день они были особенно нежными, любящими, вежливыми и чтобы обязательно провели этот праздник вместе со своими дамами сердца», — сказала она.

По ее словам, она согласна с тем, что нет некрасивых женщин, каждая женщина красива своим внутренним светом.

В 2020 году экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович заявил, что Украина должна отменить выходной день 8 марта, чтобы не быть похожей на Россию, Анголу и Азербайджан.

Также на Украине радикальные националисты в этот день нападают на участников мероприятий украинских феминистических организаций.