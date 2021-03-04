Украина остро нуждается в судебной реформе, о чем свидетельствует дело одесского радикала Сергея Стерненко. Об этом 3 марта посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс рассказала в интервью «Общественному»

«Судебная реформа должна быть комплексной. Вы не можете просто выбрать ее. Вы не можете просто решить обратиться в Высший совет правосудия, если вы не хотите идти, например, в местный суд. Все должно быть сделано для того, чтобы вы смогли получить надежную и последовательную правовую систему. И для меня дело Стерненко просто демонстрирует, что эта реформа все еще нужна», — сказала она.

По словам Симмонс, именно после воплощения такой реформы украинцы смогут доверять судебной системе. Также она отметила, что вопрос Украины заключается в том, что в течение многих лет правительства, которые меняются одно за другим, имеют условные обязательства относительно судебной реформы. Кто будет следующим президентом Украины: Марченко или Стерненко? © Facebook, Сергій Стерненко/Оксана Марченко

На Украине судебную реформу начали в 2014 году. В июне 2016 года Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия, которыми отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Стерненко. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. У здания суда собрались сторонники Стерненко, которые жгли покрышки.