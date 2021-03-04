Неформально существующая в Верховной Раде группа украинского олигарха Игоря Коломойского насчитывает 26 человек. Об этом в четверг, 4 марта, сообщило агентство «Украинские новости»

Отмечается, что так называемая группа Коломойского собиралась вокруг нескольких кураторов, каждый из которых отвечал за выборы в своем регионе.

Кураторами, по данным издания, являются давний бизнес-партнер и друг Коломойского Игорь Палица, который отвечал за выборы на мажоритарке в Волынской и Ивано-Франковской областях. За выборы по мажоритарному округу в Днепропетровской области отвечал соратник олигарха Святослав Олейник. В Полтавской области выборы курировал кременчугский бизнесмен Юрий Шаповалов, а в Киевской области и Киеве — скандальный нардеп Александр Дубинский.

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Так, в список вошли такие депутаты, как Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Алексей Мовчан, Кирилл Нестеренко, а также попавшийся на переписке с проституткой в Раде депутат Богдан Яременко и многие другие.

Издание также отмечает, что еще два человека, близких к Коломойскому, вошли в Раду по спискам «Слуги народа». Речь идет о бывшем гендиректоре принадлежащего Коломойскому телеканала «1+1» Александре Ткаченко, а также бывшем гендиректоре «УНИАН» Артеме Ковалеве, который ранее занимал должность финдиректора всего диджиталсегмента холдинга «1+1».