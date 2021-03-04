Первый гражданин Украины, у которого год назад, в марте 2019 года, был выявлен COVID-19, призвал соотечественников защититься от болезни и вакцинироваться. Об этом он сказал в комментарии изданию «Сегодня», опубликованном 4 марта

Год назад 39-летний Александр узнал, что заразился коронавирусной инфекцией, когда вернулся на родину из Италии. Он стал первым пациентом на Украине с выявленным COVID-19. Полуголый Зеленский вакцинировался от COVID-19 — фото © president.gov.ua

Из-за этого соседи в Черновцах устроили травлю семьи Александра. Его жене не давали выходить из дома и даже перекрывали движение по улице. Тогда в ситуацию пришлось вмешаться полиции и городским властям.

Ему посчастливилось перенести коронавирус в легкой форме. Также Александр оказался первым украинцем, который вылечился от COVID-19.

«Могу сказать, что позитивно отношусь к вакцинации, считаю это необходимостью. Но признаю, информации о самих вакцинах мало», — сказал он.

Он подчеркнул, что государство слишком мало информирует людей о смысле и важности прививок.

В конце февраля на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Массовая вакцинация стартовала 24 февраля. Первыми прививку делают медикам, которые работают с больными коронавирусом. Также в прямом эфире вакцинировались глава Минздрава Максим Степанов и президент Владимир Зеленский. По данным Минздрава, на 4 марта в стране прививки от коронавируса сделали 9568 человек.