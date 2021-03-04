Оппозиционный канал «Наш», принадлежащий харьковскому бизнесмену и политику Евгению Мураеву, связан с представителями пропрезидентской партии «Слуга народа», сказал лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 4 марта

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский в обход закона ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца Тараса Козака, назвав это «борьбой с пропагандой».

«Закрыли три телеканала, но все племя прокремлевских пропагандистов сразу перекочевало на канал "Наш". А его трогать не хотят, потому что, кроме Мураева, там в акционерах — партнеры некоторых представителей действующей власти», — заявил Порошенко.

Социологи показали, как Зеленский становится Порошенко © president.gov.ua

Напомним, никаких фактов, подтверждающих обвинения в финансировании терроризма в адрес Козака, участникам Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предъявлено не было, что объяснялось якобы секретностью этих данных.

Вследствие этого СНБО не смог единогласно поддержать ввод санкций против телеканалов и их владельца — спикер Рады Дмитрий Разумков воздержался от голосования.