В Южной Корее после прививки препаратом AstraZeneca скончались пять пациентов. Об этом 4 марта сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA)

В двух новых случаях пациентам было более 50 лет, оба находились в больнице по уходу за пожилыми людьми.

Один из них скончался через 41 час после прививки, другой — через 15 часов.

Больной вопрос. Провал вакцинации грозит Украине международной изоляцией © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Первым в Корее от прививки AstraZeneca скончался мужчина в возрасте более 50 лет, который находился в больнице по уходу за пожилыми людьми в городе Коян. У него были проблемы с сердцем, диабет и история инсульта.

Еще один мужчина умер в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо через четыре дня после вакцинации. У него было цереброваскулярное заболевание, после прививки проявлялись побочные эффекты в виде жара, развилась пневмония и сепсис.

В феврале препарат Covishield официально зарегистрировали на Украине для экстренного использования, 24 февраля в стране стартовала вакцинация.

В первую партию вошли 500 тысяч доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.