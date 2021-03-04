В двух новых случаях пациентам было более 50 лет, оба находились в больнице по уходу за пожилыми людьми.
Один из них скончался через 41 час после прививки, другой — через 15 часов.
Еще один случай произошел с девушкой 20-30 лет, которая была пациенткой учреждения по уходу за инвалидами с серьезными заболеваниями. Она умерла через 15 часов после прививки.
Первым в Корее от прививки AstraZeneca скончался мужчина в возрасте более 50 лет, который находился в больнице по уходу за пожилыми людьми в городе Коян. У него были проблемы с сердцем, диабет и история инсульта.
Еще один мужчина умер в городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо через четыре дня после вакцинации. У него было цереброваскулярное заболевание, после прививки проявлялись побочные эффекты в виде жара, развилась пневмония и сепсис.
В феврале препарат Covishield официально зарегистрировали на Украине для экстренного использования, 24 февраля в стране стартовала вакцинация.
В первую партию вошли 500 тысяч доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca. Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.