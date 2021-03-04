Украинский врач терапевт-диетолог, автор клуба сбалансированного питания The Vilka Татьяна Лакуста рассказала, как не стать жертвой экстремальных техник похудения, выжить и сбросить лишние килограммы. Интервью с медиком опубликовал УНИАН 3 марта

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Многие люди, рассказала Лакуста, во время карантина решили, что период сниженной физической активности — самое время поголодать, и сильно ошиблись.

Один из примеров тому — смерть молодой украинской писательницы Аделины Шелдон, которая, как выяснилось позже, решила использовать карантинное время для диеты под названием «сухое голодание».

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«Сухое голодание» отличается от полного отказа от пищи тем, что худеющий еще и перестает пить воду. На Украине существует целое движение, рекламирующее такой метод похудения.

«Я находила в Google школы сухого голодания. И как врач была в ужасе. Люди там пропагандируют опасные вещи. Если у человека очень большой запас жировых отложений, то первое время он может выдерживать сухое голодание. Но для человека особо без жировых отложений сухое голодание будет жизненно угрожающим», — констатировала диетолог.

Лакуста пояснила, что отказ от потребления жидкости приводит к тому, что почкам оказывается нечего фильтровать, и ткани этого органа начинают отмирать, развивается почечная недостаточность, а в худшем случае — смерть.