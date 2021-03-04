Евразийский союз более перспективен по сравнению с Союзным государством России и Белоруссии, поскольку в его основе экономические договоренности стран, а появление наднациональных органов не предусматривается. Об этом в интервью Украина.ру сказал политолог Дмитрий Болкунец

По словам Болкунца, Союзное государство — это набор хотелок по строительству новой страны. Договор о Союзном государстве нужно денонсировать - российско-белорусский политолог © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Евразийский союз не предусматривает появления даже наднациональных органов. Там есть лишь некая комиссия, которая решает вопросы координации между различными министерствами в разных странах. ЕАЭС реально основан на экономических интересах государств, руководствуясь которыми, они принимают решения. Что касается контрабанды, то она есть везде. Это вопрос исполнения существующих законов», — сказал политолог.

При этом в гуманитарной сфере (спорт, культура) Союзное государство более совершенно, отметил Болкунец.

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