По словам Болкунца, Союзное государство — это набор хотелок по строительству новой страны.
«Евразийский союз не предусматривает появления даже наднациональных органов. Там есть лишь некая комиссия, которая решает вопросы координации между различными министерствами в разных странах. ЕАЭС реально основан на экономических интересах государств, руководствуясь которыми, они принимают решения. Что касается контрабанды, то она есть везде. Это вопрос исполнения существующих законов», — сказал политолог.
При этом в гуманитарной сфере (спорт, культура) Союзное государство более совершенно, отметил Болкунец.
Полностью прочитать интервью можно здесь.