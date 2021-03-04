«Думаю, что "Оппозиционной платформе" это точно пойдет на пользу. Потому что своими санкциями власть сама сделала ее своей главной оппозицией. Очевидно, что на фоне падения рейтинга власти тот избиратель, который разочаровался в Зеленском, в большей степени будет ориентироваться на них. Социология показывает этот тренд, что, если бы состоялся второй тур выборов, туда вышел бы Зеленский и Бойко, а не Зеленский и Порошенко», — объяснил Якубин.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. 19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Позднее журналисты попавших под санкции телеканалов объявили о создании нового телеканала «Первый независимый». Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.
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