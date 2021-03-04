Украинцы-нелегалы были задержаны на подпольном табачном заводе в Дании. Об этом в четверг, 4 марта, сообщило издание «КП в Украине» со ссылкой на ТV2

Незаконное производство табака раскрыли Европол, Датское налоговое агентство, таможня и полиция. Вечером 2 марта они сожгли 11 миллионов нелегальных сигарет. Бывшие украинцы: заробитчане навсегда остаются в Польше © AP, Sergei Chuzavkov Отмечается, что возраст задержанных — от 32 до 70 лет. Все они обвиняются в крупной контрабанде табака-сырца, который должен был использоваться для незаконного производства миллионов сигарет. Суд над задержанными пройдет в Коллинге.