Незаконное производство табака раскрыли Европол, Датское налоговое агентство, таможня и полиция. Вечером 2 марта они сожгли 11 миллионов нелегальных сигарет.
Во время облавы на завод были задержаны граждане Украины и Польши, которые работали на предприятии. Всего под арест попали 13 иностранцев.
Отмечается, что возраст задержанных — от 32 до 70 лет. Все они обвиняются в крупной контрабанде табака-сырца, который должен был использоваться для незаконного производства миллионов сигарет.
Суд над задержанными пройдет в Коллинге.