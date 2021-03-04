Глава «Европейской солидарности», экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленского с требованием вернуть охрану экс-начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Василию Бурбе, который дал показания в связи с провалом операции по захвату «вагнеровцев». Видеообращение опубликовано на сайте партии 3 марта

Порошенко выразил опасения, что Бурбу как главного свидетеля государственной измены могут уничтожить. Он заявил, что хорошо знает, что экс-глава ГУР сделал для Украины и чем «напакостил ее врагам». Всё о нашумевшей истории с «ЧВК Вагнера». Как готовилась и почему провалилась операция украинских спецслужб © Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии

Также он напомнил, что «Европейская солидарность» требует создания парламентской временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Он призвал Владимира Зеленского подать кандидатуры в эту комиссию, чтобы не возникало подозрения, что он покрывает кого-то из близкого окружения или самого себя.

«Я готов давать показания этой комиссии. Правда в том, что я в восемнадцатом году дал санкцию на подготовку этой сложной в истории украинских спецслужб операции. Правда в том, что разведка во взаимодействии с западными партнерами ее блестяще подготовила, до мельчайших деталей. И горькая правда в том, что в последние часы перед арестом преступников информация об этом убежала к Российской Федерации из Офиса украинского президента. Летом 20-го, когда меня там не было уже больше года, это произошло. И это уже прямая ответственность Владимира Зеленского», — заявил Порошенко.

В конце июля прошлого года в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Впоследствии выяснилось, что провокация была подстроена Службой безопасности Украины с целью вывезти в страну тех из них, кто якобы принимал участие в событиях в Донбассе.