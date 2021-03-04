Инцидент произошел в центре города, на майдане Независимости. К патрульным при исполнении обратился парень, который сообщил, что через минуту на Крещатике якобы произойдет ДТП.
«Злоумышленник подошел к автомобилю наряда патрульной полиции, достал из-за спины тарелку со сливками и ударил полицейского в лицо. После он пытался убежать, но его догнали и задержали», — рассказали силовики.
По словам хулигана, на такой поступок он пошел, чтобы заработать денег на просмотрах снятого на видео инцидента.
По данному факту возбудили уголовное дело о хулиганстве. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.