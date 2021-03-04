Украинский повар, победитель проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко заявил, что украинцы на самом деле не знают своей кухни. Об этом он написал в своем Instagram

Повар из Киева заявил, что украинскую кухню уничтожила советская власть © goodfon.ru словам Клопотенко, есть разница между советской и украинской кухней, и такие блюда, как салаты оливье, мимоза и селедка под шубой навязаны им насильно.

Кулинар назвал целый ряд блюд, которые многим украинцам не знакомы, но являются им «родными»: верещака, палюшки, затирка, картопляники, галушки, авантурка, лек, манжа, каплуны, белая свекла с медом, слободская праженя, чехарда.

«Я уже перепрожил это, но три года назад мое сознание взорвалось, когда я прочитал "Энеиду". Котляревский — это реально мастер, отец и бог украинской литературы, потому что он так круто спрятал в своем тексте наши блюда, что Советы не смогли докопаться и уничтожить "Энеиду" как часть украинской национальной идентичности. Это как будто подарок всем исследователям украинской кухни», — написал Клопотенко.

Кулинар признался, что это вдохновило его отправиться в экспедицию, по завершении которой он создал гастрономическую карту Украины.