Ведущий радио Lux FM Слава Демин пригласил в эфир своего шоу певицу Тину Кароль, которая уже была у него в середине февраля. Общие снимки и видео радиоведущий опубликовал в Instagram 3 марта

«Мы начали неприлично часто встречаться», — подписал пост Семин.

Успенская вспомнила украинский ради молодого красавчика © Любовь Успенская/Инстаграм

Кстати, в прошлую встречу исполнительница и вовсе забралась на плечи Семина, что поклонники оценили как неприличное поведение. В этот раз подписчики увидели в участившихся встречах скрытый смысл.

«Это как-то связано с языком, который ты показываешь?», «Может, еще и свидание будет?», «Внутренняя душа Тины к себе притягивает. Я уже не говорю о внешней. В этом ее магия», — написали фолловеры Семина.

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Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира в 2008 году, у пары родился ребенок, но в 2013-м мужчина умер после борьбы с раком желудка.

С тех пор певица не заявляла о новых отношениях. Ей приписывают роман с молдавским музыкантом Даном Баланом, однако Кароль эти слухи не подтверждала.

Несколько недель назад артистка заявила, что была бы рада, если бы у нее появился еще один ребенок.