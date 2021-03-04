«Мы начали неприлично часто встречаться», — подписал пост Семин.
На фото артистка и шоумен веселятся, он показывает язык, а она поет припев своей новой песни «Скандал» и хватает ведущего за бороду.
Кстати, в прошлую встречу исполнительница и вовсе забралась на плечи Семина, что поклонники оценили как неприличное поведение. В этот раз подписчики увидели в участившихся встречах скрытый смысл.
«Это как-то связано с языком, который ты показываешь?», «Может, еще и свидание будет?», «Внутренняя душа Тины к себе притягивает. Я уже не говорю о внешней. В этом ее магия», — написали фолловеры Семина.
Читайте также: «Эти звезды вообще обнаглели!»: Тина Кароль оседлала радиоведущего.
Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира в 2008 году, у пары родился ребенок, но в 2013-м мужчина умер после борьбы с раком желудка.
С тех пор певица не заявляла о новых отношениях. Ей приписывают роман с молдавским музыкантом Даном Баланом, однако Кароль эти слухи не подтверждала.
Несколько недель назад артистка заявила, что была бы рада, если бы у нее появился еще один ребенок.