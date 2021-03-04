Накануне военнослужащие ДНР получили разрешение наносить упреждающие удары по позициям украинских силовиков, ведущих обстрел прифронтовых поселков республики.
Кравчук назвал это заявление угрозой для режима прекращения огня и Минских соглашений.
«Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война», — заявил украинский политик.
Леонид Кравчук и раньше призывал украинских военных отвечать «выстрелом на выстрел» в Донбассе.
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.