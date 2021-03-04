Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук вновь призвал ВСУ к зеркальным ответам на огонь со стороны народных республик Донбасса. Его слова 4 марта приводит издание «Суспільне Новини»

Не ради Украины. Зачем глава Евросовета отправился в Киев и на Донбасс © пресс-служба президента Украины

Кравчук назвал это заявление угрозой для режима прекращения огня и Минских соглашений.

«Если они будут действовать таким образом, открывать огонь по нашим военным ВСУ на точках столкновения, то мы будем действовать адекватно. Зеркально. У нас нет другого выхода. Мы не можем наблюдать, как они стреляют, убивают нас и называют это провокацией. Это не провокация — это война», — заявил украинский политик.

Леонид Кравчук и раньше призывал украинских военных отвечать «выстрелом на выстрел» в Донбассе.

Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.