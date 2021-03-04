Глава Прогрессивной социалистической партии решила показать пример борьбы за права получателей коммунальных услуг в свете роста тарифов.
«В связи с тем, что в этом году ни разу за весь снежный февраль не проводилась уборка территории вокруг многоквартирного дома, где проживает Наталья Витренко (несмотря на резко увеличенную плату за эту коммунальную услугу), она отказалась ее оплачивать», — говорится в сообщении.
На случай, если такая ситуация сложилась и у других жильцов, Витренко опубликовала образец претензии, которую направила коммунальщикам.
С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.