Мать врио главы Минэнерго Украины Юрия Витренко Наталья Витренко, которая живет в Оболонском районе Киева, отказалась платить за уборку придомовой территории. Об этом на днях сообщила пресс-служба политсилы, лидером которой является Наталья Витренко

Одесские «слуги народа» требуют от Рады снижения тарифов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В связи с тем, что в этом году ни разу за весь снежный февраль не проводилась уборка территории вокруг многоквартирного дома, где проживает Наталья Витренко (несмотря на резко увеличенную плату за эту коммунальную услугу), она отказалась ее оплачивать», — говорится в сообщении.

На случай, если такая ситуация сложилась и у других жильцов, Витренко опубликовала образец претензии, которую направила коммунальщикам.

С 1 января на Украине подорожал газ, а также власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. В связи с этим в различных регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.