Президент Украины Владимир Зеленский вернул на доработку в Верховную Раду закон о предотвращении коррупции, наложив на него вето. Об этом 3 марта сообщила пресс-служба Офиса президента

Снова «дело политологов»? Как украинская власть ведёт психологическую войну против оппозиции © скриншот видео Первый канал

Президент Украины посчитал, что закон не определяет порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним.

Такой подход, по мнению Зеленского, противоречит Конституции, которая не допускает сбор конфиденциальной информации о гражданах без их согласия.

«Вето применено из-за предложения вносить обличителей в единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины принял к рассмотрению иски закрытых оппозиционных телеканалов Newsone и «112 Украина».