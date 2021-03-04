Закон, принятый Радой 4 февраля, предусматривает создание Единого портала сообщений обличителей коррупции.
Президент Украины посчитал, что закон не определяет порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним.
Такой подход, по мнению Зеленского, противоречит Конституции, которая не допускает сбор конфиденциальной информации о гражданах без их согласия.
«Вето применено из-за предложения вносить обличителей в единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах», — говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.
Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины принял к рассмотрению иски закрытых оппозиционных телеканалов Newsone и «112 Украина».