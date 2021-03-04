В Ивано-Франковске у двух человек обнаружили заболевание «британским» штаммом коронавируса. Об этом 3 марта сообщило издание «Сегодня» со ссылкой на сотрудников Института эпидемиологии и инфекционных болезней

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Относительно "британского", то оно сработает как надо. Что касается других штаммов — здесь надо смотреть. Люди, которые будут привиты, они не заболеют "британским". А если они заболеют "южноафриканским", кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет», — заявила вирусолог Алла Мироненко.

Это первый официально зарегистрированный случай заболевания «британским» штаммом коронавируса на Украине. До этого на территории страны циркулировали «итальянский» и «испанский» штаммы вируса.

Впервые новый штамм COVID-19 в Великобритании был обнаружен 14 декабря. Эксперты сообщили, что он более заразен, нежели обычный SARS-CoV-2. Его назвали VOC-202012/01.

В начале января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что VOC-202012/01 зафиксирован в 40 странах мира. Среди них — 22 страны Европы. Также в организации предупредили о появлении новых разновидностей заболевания.