Военнослужащие украинской армии заминировали местность вблизи поселка Орехово в Луганской области. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР

«Боевики 14-й бригады установили 250 противотанковых мин ТМ-62 на двух полях вблизи населенного пункта Орехово», — сообщил представитель НМ ЛНР.

По его словам, жертвами мин могут стать местные жители.

Военкор Дмитрий Стешин о том, чего ждут от России в Донбассе © Скриншот из видео Украина.ру

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.