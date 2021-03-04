«Боевики 14-й бригады установили 250 противотанковых мин ТМ-62 на двух полях вблизи населенного пункта Орехово», — сообщил представитель НМ ЛНР.
По его словам, жертвами мин могут стать местные жители.
Режим прекращения огня вступил в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.