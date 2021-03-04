Реформа МВД Украины еще не завершилась, и оснований для отставки министра внутренних дел Арсена Авакова нет. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью изданию «Фокус» 4 марта

Аваков открестился от претензий на пост премьера Украины © kmu.gov.ua

«Но я задам вам вопрос в ответ: какой может быть причина отставки?» — сказал глава Кабмина.

Комментируя то, что в рамках реформы МВД смена кадров в полиции так и не состоялась, он отметил, что прошло недостаточно времени.

«Невозможно за месяц набрать, например, в уголовный розыск людей с улицы. Можно убрать отдельных персон, но всех поменять одним махом — нет. Реформа — это изменение руководства и ментальности в обществе. После 2014 года это происходит. Сейчас у полиции совсем другая реакция на вопиющие случаи. Поэтому конкретных оснований, необходимых для отставки [Авакова], нет», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее Аваков заявил, что президент не предлагал ему пост премьер-министра и он не претендует на это место. Он напомнил, что уже семь лет руководит МВД Украины, и назвал эту должность «жареной сковородкой».