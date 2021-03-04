Судья Винницкого городского суда Руслан Каленяк назначил 2 года ограничения свободы Алисе Виноградовой, уроженке Херсона, проживающей в Киевской области за порчу имущества кондитерской корпорации Roshen. Текст приговора был опубликован на днях на сайте reyestr.court.gov.ua

Roshen хочет отобрать «Киевский торт» и каштаны у харьковчан © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Посильную помощь в этом действе даме оказал местный житель Олег Войтенко, который также получил наказание — 3 года ограничения свободы.

Также суд вменил поджигателям пополам оплатить стоимость конструкции, которую оценили почти в 72 тысячи гривен (более 190 тысяч рублей).

Приговор в законную силу еще не вступил, Виноградова готовит апелляцию. Женщина заявила, что успела только облить декорацию бензином, а поджег трамвайчик неизвестный ей мужчина, который проходил мимо. Поэтому, уверенна злоумышленница, он должен возместить за порчу имущества больше средств, чем она.

По данным следствия, Виноградова продолжала обливать и поджигать конструкцию, даже когда часть той уже горела.

Алиса Виноградова состоит в движении Femen.Ukraine. Сразу после пожара на странице этой организации появилось сообщение, что ответственность за произошедшее берет на себя это движение. Однако позже пост был удален.

В сообщении Femen.Ukraine говорилось, что поводом для акции стало разоблачения финансовых документов о сделках и схем обогащения представителей власти и бизнесменов.

В файлах об офшорах, которые называются «райские документы», было упомянуто и имя президента Украины того времени Петра Порошенко, который является основателем и основным выгодоприобретателем Roshen.