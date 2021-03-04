Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключает возможности баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом он заявил 4 марта в эфире телеканала Fox News

При этом он отметил, что сделает это лишь в том случае, если экс-президент Дональд Трамп не будет повторно выдвигать свою кандидатуру.

«Я всегда был готов к борьбе. Я забочусь об Америке. Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я стремлюсь продолжать это делать», — сказал Помпео.

Помпео покаялся за войну на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В ноябре 2020 года состоялись выборы президента США. По официальным данным, победу с небольшим отрывом одержал Джо Байден, однако те, кто голосовал за его противника Трампа не признают итоги выборов.

Шестого января, в день, когда Конгресс утверждал результаты выборов, несколько десятков участников демонстрации сторонников Трампа прорвались в Капитолий. Ряд экспертов углядели в этом провокацию противников Трампа.