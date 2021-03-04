Кардиолог, сомнолог и президент Украинской ассоциации медицины сна Юрий Погорецкий объяснил, какое время - зимнее или летнее - является наиболее оптимальным для человеческого организма, передает Obozrevatel 4 марта

Украинский депутат обматерил власть и тему перевода часов © скриншот с видео Hromadske.tv

По словам сомнолога, для здоровья украинцев полезнее будет отказаться от перевода стрелок часов.

«Люди привязаны к солнцу, а не к лампочке в комнате. Это создавалось миллионами лет. Есть цикл сна и цикл бодрствования. Хронологические часы человека работают по солнцу, которое встает в четыре утра, и это самый оптимальный вариант. Поэтому лучше всего жить по времени, которое есть у нас сейчас. Я категорически против перехода на летнее время», — заявил врач.

Он подчеркнул, что перевод часов, который практиковался на Украине последние десятилетия, пагубно влияет на организм человека: некоторые люди могут перестраиваться на новые ритмы от месяца до полугода.

Погорецкий утверждает, что в период перехода на другое время происходит больше всего инсультов, инфарктов, засыпаний за рулем, обострений психоневрологий, депрессий и суицидальных мыслей.

«Дайте людям нормально высыпаться», — резюмировал кардиолог.

На сегодняшний день на Украине существует ежегодная практика перевода часов на летнее и зимнее время, которая регламентируется постановлением Кабмина «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.

Согласно ему, датой перехода на летнее время — на один час вперед — ежегодно является последнее воскресенье марта. А на зимнее время стрелки часов переводятся в последнее воскресенье октября — на час назад.