Соцсеть Facebook снимет запрет на показ политической рекламы, который был введен после выборов в США в ноябре 2020 года. Об этом на днях сообщили на сайте компании

«Мы восстанавливаем показ рекламы, связанной с политикой, выборами и вопросами общественной значимости в Соединенных Штатах в четверг, 4 марта. Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений после дня выборов», — сообщается на сайте компании.

Facebook и Instagram разблокировали аккаунты Трампа © REUTERS, Carlos Barria

«Как итог, в грядущие месяцы мы собираемся более подробно изучить принцип работы такой рекламы на наших сервисах и понять, какие можно внести изменения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компания Google также снимает запрет на политическую рекламу, введенный в январе после беспорядков в Вашингтоне.

Шестого января сторонники на тот момент еще действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.