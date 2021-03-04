«Мы восстанавливаем показ рекламы, связанной с политикой, выборами и вопросами общественной значимости в Соединенных Штатах в четверг, 4 марта. Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы и злоупотреблений после дня выборов», — сообщается на сайте компании.
В Facebook отметили, что в ходе этого избирательного цикла узнали больше о рекламе, связанной с выборами и политикой.
«Как итог, в грядущие месяцы мы собираемся более подробно изучить принцип работы такой рекламы на наших сервисах и понять, какие можно внести изменения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что компания Google также снимает запрет на политическую рекламу, введенный в январе после беспорядков в Вашингтоне.
Шестого января сторонники на тот момент еще действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне устроили массовые беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия, произошли столкновения с полицией. Четверо протестующих и один полицейский погибли.