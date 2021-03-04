«Прошлый год показал, что, несмотря на всю высокотехнологизированность производственных процессов, многие отрасли (сфера ухода или работа на полях вроде сбора клубники) нуждаются в рабочих руках. COVID не COVID, но в прошлом году были моменты, когда многим европейским странам требовались украинские заробитчане. Это было видно по статистическим показателям, когда сумма, которую заробитчане переводили в Украину, осталось почти такой же, как и в позапрошлом году, в районе 10 млрд евро. Это главный инвестор в Украину», — сказал Якубин.
Он добавил, что за ту же самую работу заробитчане получают меньше средств, чем местные жители.
«Если там и были какие-то сокращения, то, видимо, они касались тех, кто получал больше. Ситуация с коронавирусом показала, что даже высокотехнологические страны, которые могли бы обойтись без дополнительных рабочих рук, все равно в них нуждаются», — объяснил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.