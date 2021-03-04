Украина, как и прибалтийские страны, выталкивает за границу ту часть своих граждан, для которой не нашлось достаточно рабочих мест внутри страны. Это такой способ борьбы с безработицей, сообщил украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Он добавил, что за ту же самую работу заробитчане получают меньше средств, чем местные жители.

«Если там и были какие-то сокращения, то, видимо, они касались тех, кто получал больше. Ситуация с коронавирусом показала, что даже высокотехнологические страны, которые могли бы обойтись без дополнительных рабочих рук, все равно в них нуждаются», — объяснил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.