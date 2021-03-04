Офис президента Украины сопровождает резонансные решения СНБО, связанные с введением санкций против депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и его окружения, информационной кампанией, дискредитирующей партию «Европейская солидарность». Об этом 3 марта заявил лидер партии Петр Порошенко в видеообращении на своей странице в Facebook

Медведчук рассказал о планах на президентское кресло © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на "Евросолидарность" и на меня лично. Псевдосенсацию они пытаются раздуть из общеизвестных фактов», — отметил он.

Также Порошенко напомнил о ходе освобождения тысяч украинцев, захваченных в плен «на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в России». По его словам, летом 2014 года в рамках «нормандского формата» на роль коммуникатора между Украиной и Россией определили Медведчука. Порошенко на это согласился, потому что якобы «тысячи людей в то время находились в российском плену в качестве заложников Кремля». И чтобы их освободить, как отметил бывший президент, он готов был иметь дело «хоть с чертом лысым».

Порошенко добавил, что в большую политику Медведчук вернулся в июле 2019 года, поскольку понял, что «ему никто больше не помешает».

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых Медведчук и его супруга Оксана Марченко (из-за финансирования терроризма). Кроме того, СНБО поручил Кабинету министров принять необходимые меры для возвращения в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода «Самара—Западное направление», проходящего через территорию Украины. Ряд СМИ называли Медведчука одним из бенефициаров СЗН, однако партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» заявила, что депутат и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.