Правоохранители уведомили о подозрении экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского по делу о похищении человека. Об этом 3 марта сообщило агентство «Укринформ»

Участвовавший в нападении на посольство РФ экс-депутат Рудьковский признал свою вину © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора раскрыли похищение бывшего топ-менеджера компании «Нефтегаздобыча»: следствие установило, что организатором похищения является экс-министр транспорта, пять лиц получили статус подозреваемых. В Офисе не называли имена фигурантов, однако известно, что в 2012 году был похищен топ-менеджер компании Олег Семинский. Тогда Семинский заявлял, что уверен в том, что его похищение организовал Рудьковский.

В 2019 году Рудьковского признали виновным в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года и приговорили к двум годам колонии общего режима.