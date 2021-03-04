«Бывшему министру транспорта времен Януковича сообщили о подозрении в похищении бывшего руководителя ЧАО "Нефтегаздобыча" Олега Семинского, который является народным депутатом… Собеседник агентства уточнил, что подозрение вручили в аэропорту Борисполь», — говорится в материале.
Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора раскрыли похищение бывшего топ-менеджера компании «Нефтегаздобыча»: следствие установило, что организатором похищения является экс-министр транспорта, пять лиц получили статус подозреваемых. В Офисе не называли имена фигурантов, однако известно, что в 2012 году был похищен топ-менеджер компании Олег Семинский. Тогда Семинский заявлял, что уверен в том, что его похищение организовал Рудьковский.
В 2019 году Рудьковского признали виновным в нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года и приговорили к двум годам колонии общего режима.