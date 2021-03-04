Верховный суд Украины принял к рассмотрению три иска закрытых оппозиционных телеканалов. Об этом 3 марта сообщили на сайте телеканала «112 Украина»

Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг © Twitter, KyivPride

В рамках подготовки дел к слушанию судом затребованы документы от президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые стали основанием для введения санкций. Также суд привлечет к участию в деле в качестве третьих лиц СНБО, Службу безопасности Украины и Верховную Раду.

«Таким образом, органы, принимавшие участие в подготовке введения санкций против телеканалов, предстанут перед судом в открытом судебном процессе, где должны будут сообщить о конкретных фактах, послуживших основанием для закрытия телеканалов», — сказано в сообщении канала.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. 19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В санкционный список среди прочих попал Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Позднее журналисты попавших под санкции телеканалов объявили о создании нового телеканала «Первый независимый». Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.