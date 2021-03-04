«Верховный суд открыл производство по нескольким искам от телеканалов, на которые были наложены санкции решением СНБО, введенным в действие указом президента от 2 февраля. Производство открыто уже по трем искам компаний ООО "Новини 24 години" (Newsone), ООО "Лидер-ТВ" и ООО "Новий формат ТВ" (телеканал "112 Украина"). Слушание дел назначено на конец марта — начало апреля», — говорится в материале.
В рамках подготовки дел к слушанию судом затребованы документы от президента Украины и Совета национальной безопасности и обороны Украины, которые стали основанием для введения санкций. Также суд привлечет к участию в деле в качестве третьих лиц СНБО, Службу безопасности Украины и Верховную Раду.
«Таким образом, органы, принимавшие участие в подготовке введения санкций против телеканалов, предстанут перед судом в открытом судебном процессе, где должны будут сообщить о конкретных фактах, послуживших основанием для закрытия телеканалов», — сказано в сообщении канала.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. 19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В санкционный список среди прочих попал Медведчук и его супруга Оксана Марченко.
Позднее журналисты попавших под санкции телеканалов объявили о создании нового телеканала «Первый независимый». Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.