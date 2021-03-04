Президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму. Об этом говорится в опубликованном 3 марта документе, направленном в конгресс от имени американского лидера

США не намерены ослаблять санкции против РФ из-за Украины - посол © CC0, Pixabay Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.