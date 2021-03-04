«То, что он заявляет, — какой-то паноптикум. Человек, который возглавляет министерство внутренних дел, говорит о необходимости начала иновещания на зарубежные аудитории на русском языке. Если ты занимаешься внутренними делами и считаешь, что русский язык — часть культуры Украины, зачем же ты поддерживаешь закрытие русскоязычных украинских каналов, на которых работают украинские граждане, и инвестируют в них граждане Украины, и смотрят их граждане Украины?» — возмутилась она.
Захарова назвала «крайне циничным» подход официального Киева к языковой политике.
«Одной рукой бесконечно ставить палки в колеса тем, кто хочет паритетного отношения к языкам на Украине… А с другой стороны — заявлять, что русский язык является частью культуры Украины, что это язык, на котором нужно вещать на зарубежные аудитории. Люди же это все понимают, они это слышат, видят, они в этом живут. Они устали», — сказала она.
На днях глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура «в значительной мере» принадлежит и украинцам.
В апреле 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.