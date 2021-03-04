Официальный представитель министерства иностранных дел Росии Мария Захарова 3 марта назвала «паноптикумом» предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова организовать вещание украинских телеканалов на русском языке на заграничную аудиторию, передает телеканал «Звезда»

Аваков заявил о принадлежности русского языка Украине © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Захарова назвала «крайне циничным» подход официального Киева к языковой политике.

«Одной рукой бесконечно ставить палки в колеса тем, кто хочет паритетного отношения к языкам на Украине… А с другой стороны — заявлять, что русский язык является частью культуры Украины, что это язык, на котором нужно вещать на зарубежные аудитории. Люди же это все понимают, они это слышат, видят, они в этом живут. Они устали», — сказала она.

На днях глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону предложил организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру, поскольку русская языковая культура «в значительной мере» принадлежит и украинцам.

В апреле 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на Украине вступила в силу 16 января.