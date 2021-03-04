Военнослужащие народной милиции ДНР, находившиеся на боевом посту в районе Ясиноватской промзоны, обнаружили детей между позициями. Они сообщили о находке в дежурную часть.
На место направили следственно-оперативную группу, которая должна была эвакуировать несовершеннолетних и обеспечить их безопасность.
Однако в это время украинские военные обстреляли сотрудников МВД прицельным снайперским огнем. В результате один из них, младший сержант полиции, был смертельно ранен.
Эвакуацию детей пришлось прервать, их местонахождение на данный момент неизвестно.
В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонний контактной группы представителями Украины, России и ОБСЕ. Эта попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.