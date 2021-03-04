Сотрудник министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики (ДНР), спасавший детей, погиб в результате обстрела в Донбассе. Об этом 3 марта сообщили на сайте ведомства

Пушилин обвинил главу СНБО Украины в гибели бойца ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

На место направили следственно-оперативную группу, которая должна была эвакуировать несовершеннолетних и обеспечить их безопасность.

Однако в это время украинские военные обстреляли сотрудников МВД прицельным снайперским огнем. В результате один из них, младший сержант полиции, был смертельно ранен.

Эвакуацию детей пришлось прервать, их местонахождение на данный момент неизвестно.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонний контактной группы представителями Украины, России и ОБСЕ. Эта попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету.