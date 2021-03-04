Запад воспринимает Украину как европейскую страну, которая в силу исторических обстоятельств попала в состав СССР, а потом оказалась под сильнейшим влиянием России. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

«То, что Украина находилась под влиянием России так долго, с точки зрения европейцев, разбивало позиции европейского континента в целом. Примерно так же Запад скоро будет смотреть на Белоруссию. Надо иметь в виду, что в Европе активную внешнеполитическую роль последние десятилетия стали играть страны Восточной Европы. Им как раз меньше всего хочется, чтобы восточноевропейское единство — военное, экономическое, идеологическое, культурное и даже религиозное — было разбито такими вкраплениями, как Украина, ЛДНР и Белоруссия. Их можно понять. Если встать на их точку зрения, на их позицию, то они действуют вполне логично и закономерно. Там нет злой воли, там есть интересы», — констатировал Злобин.

Что касается внутренней ситуации на Украине, то американцы будут делать всё, чтобы сохранить политическую линию, сформированную после майдана: насколько это совпадает с интересами самой Украины, вопрос для них не главный ибо любое государство действует в соответствии со своими интересами, а учёт интересов противника или партнёра происходит только в той степени, в которой это не противоречит их собственным интересам, заключил собеседник издания.

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