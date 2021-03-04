Властям Крыма стоит научиться жестче и эффективнее отстаивать интересы своего региона. Об этом пишет в статье Украина.ру политолог Ростислав Ищенко

Ищенко рассказывает о «методе Кадырова» — по его словам, глава Чечни вносит инициативные предложения по важным вопросам внутренней и внешней политики, причем часто радикальные, не дожидаясь «сигнала от Кремля».

Такой подход позволяет вывести проблему региона на самый высокий уровень, отследить реакцию внешне- и внутриполитических «партнёров» и

держать интересы своего региона в фокусе внимания центральных властей, перечислил он.

Правительству Крыма стоит взять данный метод на вооружение, отметил политолог. Прежде всего необходимо решить проблему обеспечения Крыма водой и призвать Киев к ответу, указал он. Война за квартиру Зеленских. Зачем Украине на самом деле Крым © РИА Новости, Дмитрий Макеев | Перейти в фотобанк

«Список причастных к организации геноцида, но имеющих имущество на территории Крыма, надо опубликовать. И пусть крымские прокуроры публично (по телевидению, как любят делать в Киеве) шлют им вызовы на допросы, регулярно отчитываются обо всех процессуальных действиях и т.д. Гарантирую, что ещё ничего не отберут, а в Киеве многим станет неуютно и в Крым, и в Москву помчится очередная партия гонцов с предложением по-тихому договориться», — предлагает Ищенко.

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Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.