Минские соглашения — это единственный документ, который удерживал Украину от распада и потери территорий. Но игнорируя этот документ и всячески его отрицая, Украина тем самым разжигала гражданскую войну. Об этом рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

«Информационная Хиросима»: Мухин назвал цель Запада в бывшем СССР © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Россия не является стороной Минских соглашений, поэтому обвинения в ее адрес звучат глупо. И те, кто их произносит, выставляют себя глупцами. Россия гарантировала выполнение Минских соглашений и гарантирует до сих пор, то есть выполняет свои обязанности. Есть вопросы к французской и германской стороне, которые свои обязанности не выполняют. С Украиной все понятно: она и не планировала выполнять Минские соглашения, создавая тем самым для себя опасную ситуацию», — указал Мухин.

Политолог добавил, что Россия в вопросе признания ДНР/ЛНР очень осторожно ступает по этому минному полю, оставаясь в правом пространстве, но в случае эскалации конфликта признание произойдет, когда для этого создадутся определенные политические и правовые условия.

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