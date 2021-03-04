Такое суицидальное действие с удивлением наблюдали в России, Германии и во Франции, однако спасти утопающего, если он этого не хочет, невозможно, подчеркнул эксперт.
«Россия не является стороной Минских соглашений, поэтому обвинения в ее адрес звучат глупо. И те, кто их произносит, выставляют себя глупцами. Россия гарантировала выполнение Минских соглашений и гарантирует до сих пор, то есть выполняет свои обязанности. Есть вопросы к французской и германской стороне, которые свои обязанности не выполняют. С Украиной все понятно: она и не планировала выполнять Минские соглашения, создавая тем самым для себя опасную ситуацию», — указал Мухин.
Политолог добавил, что Россия в вопросе признания ДНР/ЛНР очень осторожно ступает по этому минному полю, оставаясь в правом пространстве, но в случае эскалации конфликта признание произойдет, когда для этого создадутся определенные политические и правовые условия.
Полностью интервью можно прочитать здесь.