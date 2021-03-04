Эксперт отметил, что Запад хочет устроить целую информационную Хиросиму на постсоветском пространстве, чтобы дестабилизировать ситуацию там, где это возможно, чтобы все горело и плавилось.
«Связано это с плачевным состоянием экономики и политической системы западных стран. Они пытаются отвлечь внимание на негодный объект», — указал Мухин.
Политолог подчеркнул, что эта информационная война может перерасти в горячую, если сработает «фактор дурака», добавив, что на роль «дурака» могут подойти те люди, которые сейчас у власти.
Полностью интервью можно прочитать здесь.