Стратегическая цель Запада на Украине и других странах бывшего СССР— устроить информационные ковровые бомбардировки. Об этом рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру

Алексей Мухин: Процесс распада Украины уже запущен © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Связано это с плачевным состоянием экономики и политической системы западных стран. Они пытаются отвлечь внимание на негодный объект», — указал Мухин.

Политолог подчеркнул, что эта информационная война может перерасти в горячую, если сработает «фактор дурака», добавив, что на роль «дурака» могут подойти те люди, которые сейчас у власти.

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