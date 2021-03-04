Он напомнил, что в прошлом году Украина получила от своих граждан, работающих за рубежом, $12 миллиардов, что почти в шесть раз больше транша от Международного валютного фонда.
По словам эксперта, эти средства идут на стимулирование экономики и важны для поддержания определенного социального баланса в обществе. Однако вечно это длиться не может, подчеркнул Бизяев.
«Я думаю, что Европа все-таки медленно, но уверенно будет закрываться. Посмотрим, чем закончится вся эта история с ковид-паспортами, которые они планируют ввести летом, но потихоньку Европа будет закрываться. Поэтому будет тяжелее, чем в прошлом или позапрошлом году», — сказал он.
По мнению политолога, нынешняя миграционная тенденция продлится еще год-полтора при условии, что на самой Украине не будет жесткого карантина и закрытия границ.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.