На фоне пандемии коронавируса Европа начала закрываться, что может быть чревато экономическими последствиями для Украины, которая получает денежные переводы от своих заробитчан. Об этом украинский политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Трудовая миграция: почему на Украине не будет пенсий © Ukraina.ru

По словам эксперта, эти средства идут на стимулирование экономики и важны для поддержания определенного социального баланса в обществе. Однако вечно это длиться не может, подчеркнул Бизяев.

«Я думаю, что Европа все-таки медленно, но уверенно будет закрываться. Посмотрим, чем закончится вся эта история с ковид-паспортами, которые они планируют ввести летом, но потихоньку Европа будет закрываться. Поэтому будет тяжелее, чем в прошлом или позапрошлом году», — сказал он.

По мнению политолога, нынешняя миграционная тенденция продлится еще год-полтора при условии, что на самой Украине не будет жесткого карантина и закрытия границ.

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