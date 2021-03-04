Из-за локдауна в 2020-м и адаптивного карантина в этом году на Украине многие отрасли, особенно в сфере облуживания, стали малорентабельными и массово сократили сотрудников. Об этом украинский политолог Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Куда податься бедному мигранту? Западная Европа ждет заробитчан с Украины © AP, Matthias Rietschel

«Людям надо каким-то образом выживать, и они выезжают на работу, особенно в те страны, где востребована низкоквалифицированная рабочая сила, например в Польшу. И та же Германия недавно сказала, что, несмотря на все ковид-ограничения и введение ковид-паспортов, которое они планируют, они сделают максимально лояльные условия для сезонных рабочих», — рассказал Бизяев.

При этом он отметил, что процедура миграции украинских заробитчан в Европу была отработана еще до безвиза. Даже сегодня, в условиях пандемии, работодатели создают лояльные условия для украинцев, вплоть до оплаты периода обязательной самоизоляции.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.