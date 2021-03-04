По его словам, сопровождавшийся пандемией коронавируса 2020 год увеличил безработицу во всем мире, в том числе на Украине, где на сегодняшний день зарегистрировано 443 тысячи безработных.
«Людям надо каким-то образом выживать, и они выезжают на работу, особенно в те страны, где востребована низкоквалифицированная рабочая сила, например в Польшу. И та же Германия недавно сказала, что, несмотря на все ковид-ограничения и введение ковид-паспортов, которое они планируют, они сделают максимально лояльные условия для сезонных рабочих», — рассказал Бизяев.
При этом он отметил, что процедура миграции украинских заробитчан в Европу была отработана еще до безвиза. Даже сегодня, в условиях пандемии, работодатели создают лояльные условия для украинцев, вплоть до оплаты периода обязательной самоизоляции.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.