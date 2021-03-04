Включение США в «нормандский формат» по Донбассу должно состояться, поскольку все переговорные стороны должны сидеть за одним столом. Об этом рассказал глава Украинского института политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Руслан Бортник об обысках у Ахметова и провокации у офиса ОПЗЖ © Facebook, Ruslan Bortnik Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения США к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе. Такое желание было ещё у администрации Обамы, но европейцы выступали против.

Эксперт подчеркнул, что, если кто-то отказывается сесть за стол переговоров, он будет пытаться постоянно сдернуть скатерть или перевернуть стол исподтишка.

«Если мы ведем переговоры, понятно, что США влияет на Украину и достаточно серьезно. Необходимо легализировать их роль, чтобы это влияние получило права и обязательства», — считает Бортник.

Однако против включения Штатов в «нормандскую четверку» будет часть американских элит, которые не желают брать никаких переговорных обязательств в этой ситуации, и нынешние участники «нормандской четверки», для которых включение США будет означать уменьшение их влияния, резюмировал политолог.

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