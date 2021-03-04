Встреча президентом России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в феврале носила дружеский и неформальный характер и не ознаменовалась ожидаемыми решениями. Об этом российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Лукашенко усиливает паразитарную модель экономики © РИА Новости, Нина Зотина

Болкунец отметил, что в «солнечный город Сочи» приезжают отдыхать, а не решать серьезные вопросы, тем более финансовые, поэтому и не было принято решений, которые ожидал Лукашенко.

«И сейчас он пытается объяснить своим чиновником, почему эта поездка провалилась. Он обычно в Россию едет за деньгами, а не за какими-то другими вопросами, а тут он ничего не привез. У него спрашивают: "Почему так?", он говорит: "А я этот вопрос не поднимал, я занимался другими вопросами". То есть он таким образом может оправдываться, говоря, что поднимал другие темы, о которых, быть может, он еще расскажет», — сказал эксперт.

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