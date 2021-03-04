Для Александра Лукашенко интеграция России и Белоруссии сейчас видится угрозой его личной, практически ничем не ограниченной власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Александр Лукашенко 2 марта на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере назвал глупой работу над «слиянием» Белоруссии и России в единое государство.

«Если с его точки зрения это столь глупая идея, то почему бы ему не провести референдум в Белоруссии по поводу того, как относится население к образованию Союзного государства, к образованию наднациональных органов, парламента и всего остального? Пусть население выскажется», — предложил Богдан Безпалько.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

На войне как на войне. В Белоруссии усиливают ответственность за экстремизм © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.