Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынудил оппозиционерку Светлану Тихановскую уехать в Литву, чтобы она символизировала давление извне, которое якобы оказывается на республику. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в комментарии РИА Новости Крым

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что США и Евросоюз, о которых говорит Тихановская, вряд ли будут играть серьезную роль в процессе отстранения Лукашенко от власти, если это действительно случится.

«Никакого давления Запада на Белоруссию нет. Запад принял три пакета санкций, сейчас обещают четвертый, но все эти санкции декоративные. Сама Тихановская отмечала их смехотворность, они касаются только персональных лиц. "Давление Запада" — это оправдание Лукашенко перед Москвой. Для этого он и отправил Тихановскую в Литву, чтобы она символизировала "давление Запада". Тихановская и сама это понимает. Ей симпатизируют многие белорусы, но она не является символом протеста. Она выражает какие-то мнения, но не руководит протестами, она их не стимулирует и не организовывает», — пояснил Суздальцев.

Политолог добавил, что реальную угрозу режиму представляет не Запад или Тихановская, а протестная активность в Минске и позиция России, которая может перестать поддерживать Лукашенко в случае возобновления массовых акций протеста.